Мужская сборная России по хоккею сегодня, 12 декабря, сыграет против Швеции в первом матче российского этапа Евротура — Кубка Первого канала.

Матч пройдет в Москве на «ЦСКА-Арене», начало назначено на 20:00 по московскому времени.

В ноябре завершился первый этап Еврохоккейтура текущего сезона — Кубок Карьяла, турнир прошел в Хельсинки. Сборная России в рамках этого турнира проиграла сборной Финляндии, а также потерпела поражение от команды Чехии. Сборную Швеции россияне одолели по буллитам.

Шведы же проиграли все три стартовых матча в Евротуре, уступив не только России, но и Чехии с Финляндией.

Известно, что хоккеист Евгений Кетов будет капитаном сборной России на Кубке Первого канала. Матч с Чехией Россия также проведет в Москве, а игру с Финляндией можно будет посмотреть в Петербурге на «Газпром-Арене».