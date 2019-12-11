Трёхкратный чемпион мира по биатлону Виктор Майгуров высказал мнение по поводу смены команды российской биатлонисткой Ольги Подчуфаровой.

По словам Майгурова, Союз биатлонистов России не стал отговаривать Ольгу поступить иначе, сказав, что подобного рода решения касаются только самих спортсменов.

«Скажу, правление поддержало этот переход, не стало препятствовать ей. То, что спортсмен принимает такие решения, это чисто уже на его совести», — цитирует Майгурова «РИА Новости».

Ольга Подчуфарова — российская биатлонистка, мастер спорта международного класса, бронзовый призёр чемпионата мира по биатлону. В 2018 году спортсменка объявила о завершении карьеры, но летом 2019 года сообщила, что продолжит профессиональную карьеру в составе сборной Словении.