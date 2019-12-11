Международный союз конькобежцев (ISU) признал решение WADA применить санкции к России. Об этом говорится в заявлении пресс-службы организации.

Ранее исполком WADA согласился с рекомендациями комитета по соответствию и принял единогласное решение отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях. Речь идет не о всех турнирах, а о тех, которые попадают в категорию «Major events» — чемпионаты мира, а также Олимпийские и Паралимпийские игры.

«Чистые» российские спортсмены смогут принимать участие во всех турнирах, но лишь в нейтральном статусе — без национальных гимна и флага. Ранее Россия подобным образом выступала на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Многие представители международного спортивного сообщества сочли санкции слишком мягкими и призвали отстранить абсолютно всех атлетов из России.