Французский фигурист Морган Сипре, выступающий в парном катании с Ванессой Джеймс, закрыл свой аккаунт в «Инстаграме» после обвинений в педофилии.

Ранее фотографии спортсмена могли просматривать все желающие, однако теперь доступ к его аккаунту имеют лишь подписчики.

Накануне в СМИ появились новости о том, что Сипре стал участником неприятно истории: он подозревается в сексуальных домогательствах по отношению к 13-летней девочке. Согласно информации USA Today, два года назад фигурист отправлял ребёнку собственные фотографии, носившие откровенный характер.

Отмечается, что девочка также является фигуристкой: она тренировалась с ним на одном катке во Флориде. Также известно, что снимки Сипре отослал со своей официальной страницы.

Тренеры Сипре пытались убедить родителей девочки не предавать историю огласке, а также стыдили фигуристку и угрожали ей.