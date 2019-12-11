Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор дал оценку российскому нападающему Андрею Свечникову.

По мнению Бриндамора, Свечников — уникальный игрок, талант которого наблюдался с его первых появлений на льду. Бриндамор отметил прогресс Свечникова, который он демонстрирует от матча к матчу.

«Талант в нем был виден сразу, ну и я просто люблю этого парнишку. Он делает все, что надо. Хочет становиться лучше», — приводит слова Бриндамора «Спорт-экспресс».

Также тренер «ураганов» рассказал, над какими компонентами Свечникову ещё стоит поработать:

«Ему еще предстоит проделать огромный путь в этом, но он также лучше понимает следующую вещь: «Окей, шайба находится у меня только в течение 20 процентов времени, когда я на льду, так что в остальные 80 процентов надо действовать лучше», — сказал Бриндамор.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ «Каролина» занимает пятую строчку Восточной конференции, набрав в 31 матче 39 очков. Нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников появлялся на льду в каждой игре, забросил 13 шайб и сделал 21 голевую передачу.