Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился эмоциями после вылета петербургского клуба из еврокубков.

«Грустно… Сосредоточимся на чемпионате и Кубке», — написал Сутормин на своей странице в «Инстаграме». Футболист поблагодарил болельщиков, которые поддерживали команду в Санкт-Петербурге, а также тех, кто присутствовал на выездных матчах в Лионе, Лейпциге и Лиссабоне.

Напомним, накануне «Зенит» в Португалии разгромного проиграл «Бенфике» со счётом 0:3. Игра была решающей в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Из-за того, что «Лион» и «Лейпциг» сыграли вничью, поражение отбросило «Зенит» на последнее место в турнирной таблице группы G.

Таким образом, команда Сергея Семака в сезоне-2019/20 уже не будет выступать в еврокубковых турнирах. Весной «Зенит» будет играть в чемпионате и Кубке России.