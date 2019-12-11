Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков поделился мнением по поводу санкций, которые WADA наложило на российский спорт.

«Я остаюсь при своей точке зрения, ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом – это унижение», — заявил Крюков, слова которого приводит «Спорт-Экспресс». Спортсмен выразил недоумение тем, что за четыре года не удалось наладить систему и сделать правильные выводы.

Также Крюков считает, что WADA не хочет допускать спортсменов на соревнования из-за антидопинговых нарушение пяти-шестилетней давности. Спортсмен уверен, что Россия уже понесла за это наказание, когда выступила на Олимпийских играх в Южной Корее без национальных флага и гимна.

«Не вяжется в голове тот порядок, который наводит WADA», — подытожил Крюков.

Напомним, WADA приняло решение наказать Россию отстранением от участия в крупных соревнованиях на четыре года. Это произошло из-за того, что данные московской антидопинговой лаборатории оказались изменены.