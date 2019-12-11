Сборная России по гандболу узнала соперниц по полуфиналу чемпионата мира среди женских команд. В матче за выход в финал россиянкам предстоит сыграть с командой Нидерландов, которая в заключительной встрече второго группового этапа обыграла Южную Корею.

Голландская команда одержала победу со счётом 40:33 и заняла второе место в группе. Россия в своей группе стала первой, не допустив ни одного поражения. В основной стадии турнира подопечные Амброса Мартина выиграли все три матча — у Румынии, Черногории и Испании.

Более того, россиянки не проигрывали и на стадии первого группового этапа, одержав пять побед в пяти матчах. Команда Мартина оказалась сильнее Китая, Аргентины, Конго, Японии и Швеции, которой ранее проиграла три раза подряд.

Таким образом, россиянки не потеряли ни одного очка на турнире.