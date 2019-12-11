Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBA Николай Валуев оценил решение российский боксеров отказаться от участия в Олимпийских играх в Токио-2020 под нейтральным флагом.

«Я уважаю это решение. Оно очень серьёзное для каждого боксёра. Если спортсмены так решили, то причины были очень вескими. Боксёров надо поддержать в этой ситуации», — заявил Валуев, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, WADA обнаружило, что данные из базы московской антидопинговой лаборатории были изменены. Из-за этого российская сторона подверглась санкциям и на протяжении четырех лет не сможет принимать участия в крупных международных турнирах — чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах.

«Чистые» российские спортсмены получат возможность выступать в нейтральном статусе, однако боксеры хотят бойкотировать Олимпиаду в Японии.