Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене ответила министру спорта России Павлу Колобкову, который предложил ей поучаствовать в формировании органов Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Ласицкене заявила, что узнала об идее Колобкова из прессы. «По замыслу Колобкова, я должна буду тренироваться и прыгать, доказывать международным чиновникам, что я чистая и ещё формировать руководство ВФЛА? А чем будут заниматься остальные?» — заявила спортсменка, слова которого приводит ТАСС.

Ласицкене подчеркнула, что не собирается лезть во власть, но хочет, чтобы другие ответственно и честно выполняли работу, входящую в их должности. Спортсменка добавила, что работа должна быть направлена на развитие легкой атлетики, а не на удовлетворение собственных интересов.

Ласицкене отметила, что ей понравилась идея с привлечением атлетов к выбору руководства федерации. Спортсменка выразила надежду, что она будет реализовала уже в ближайшее время и даст атлетам право голоса.

Ранее Колобков заявил, что министерство спорта поддержит Ласицкене и сделает все, чтобы она участвовала в соревнованиях.