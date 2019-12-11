Бывшая финская фигуристка Киира Корпи ответила сестре Этери Тутберидзе Марине Хоффман на ее слова о причинах потери мотивации у спортсменок.

Ранее Хоффман заявила, что для побед необходимо тренироваться и соблюдать режим. Единственные проблемы — это лень и нежелание работать. Хоффман не упоминала конкретных фигуристок, однако некоторые подумали, что речь идет об олимпийской чемпионке Алине Загитовой.

Корпи ответила на твит, в котором утверждалось, что Хоффман говорит о Загитовой. «Я даже не знаю, как на это реагировать… Фигурист – не продукт, который система использует, а потом выбрасывает. Фигурист – человек, который должен иметь право на долгую и здоровую карьеру», — написала Корпи.

Напомним, ранее Хоффман также отметила, что Этери Тутберидзе дает всем воспитанницам одинаковые шансы и возможности.