Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал вылет петербургского клуба из Лиги чемпионов. После поражения от «Бенфики» «Зенит» лишился шансов на выход в евровесну и не сыграет даже в Лиге Европы.

«Сели в лужу, наша европейская кампания закончилась фиаско. Крах европейских надежд; шесть букв, вторая «и» — фиаско», — заявил Медведев, слова которого приводит ТАСС.

Функционер отметил, что «Зенит» имел шансы на выход в плей-офф, если бы «Лейпциг» обыграл «Лион». За восемь минут до окончания встречи в Германии петербуржцы еще проходили в Лигу Европы, однако потом «Лион» сравнял счет.

Медведев признал, что в игре «Зенита» с «Бенфикой» сложно найти положительные моменты. Он отметил лишь самоотверженные действия полузащитник Вильмара Барриоса.

Напомним, матч стал последним перед зимним перерывом, теперь «Зенит» сыграет лишь весной. Команда будет выступать в чемпионате и Кубке России.