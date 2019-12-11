Сборная России по хоккею проведет три матча в рамках второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала. Турнир будет проходить в период с 12 по 15 декабря.

России предстоит сыграть с командами Чехии, Швеции и Финляндии. Первые две встречи состоятся в Москве, а игра с Финляндии пройдет в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе «Газпром-Арена». Также соперники России сыграют между собой, Чехия примет Финляндию у себя дома.

Первым соперником России станет Швеция, матч состоится завтра, 12 декабря, и начнется в 20:00 по московскому времени. В пятницу команды будут отдыхать, а в субботу, 14 декабря, российские хоккеисты встретятся с чехами.

Матч с Финляндией в Санкт-Петербурге будет закрывать программу Кубка Первого канала, он состоится в воскресенье, 16 декабря, и начнется в 16:00 по московскому времени.

На первом этапе Евротура сборной России под руководством Алексея Кудашова заняла третье место.