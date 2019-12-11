Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин прокомментировал победу над Испанией во втором групповом этапе чемпионата мира. Команда вышла в полуфинал, где встретится со сборной Нидерландов.

«Игра получилась легкой, потому что Испания играла под гораздо большим давлением, чем мы. К тому же, возможно, у них не такой широкий состав, как у нас», — заявил Мартин, слова которого приводит ТАСС.

Специалист добавил, что россиянки упорно тренировались перед матчем и смогли показать хорошую игру в атаке. Мартин подчеркнул, что команда осознает, что позади уже восемь побед и сильная игра против хороших соперников.

«Мы должны сделать еще два шага, чтобы добиться той цели, которая перед нами стоит на этом чемпионате мира», — заявил тренер.

Напомним, россиянки не потерпели ни одного поражения на турнире.