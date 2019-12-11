Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов выразил мнение, что главный тренер Юрий Семин не собирается подавать в отставку.

Наумов заявил, что информация об отставке Семина — это вброс. «Я давно знаю Палыча, и, поверьте, он никогда не напишет заявление об увольнении. Своим трудом Семин заслужил того, чтобы самому решить, когда уходить», — заявил Наумов, слова которого приводит «Матч ТВ».

Специалист выразил уверенность, что ни администрация команды, ни совет директоров не должны решать вопрос о работе Семина. Также Наумов не сомневается, что Семин оставит преемника, если захочет покинуть команду.

«Не думаю, что работать в «Локомотиве» Семину надоело. Палыч кожей прирос к клубу, он там как дома», — сказал Наумов.

Напомним, слухи об отставки Семина появились после того, как «Локомотив» вылетел из еврокубков.