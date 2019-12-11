Конфигурация трассы Формулы-1 в Ханое, на которой в 2020 году пройдет Гран-при Вьетнама, будет обновлена.

Как сообщает официальный сайт Формулы-1, изменения коснутся финальной секции круга: к нему будет добавлен один поворот. Такое решение было принято после оценки городской структуры. Теперь трасса будет иметь не 22, а 23 поворота.

Таким образом, гоночное полотно станет шире на 15 метров, а длина круга увеличится с 5566 метров до 5607. Трасса во Вьетнаме встанет в один ряд с автодромом в Сингапуре, который также имеет 23 поворота. Этот показатель является рекордным в серии Гран-при.

Вьетнам еще ни разу в истории не принимал этап Гран-при. Первая гонка состоится 5 апреля 2020 года, она будет третьей по счету в сезоне.