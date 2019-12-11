Министр спорта РФ Павел Колобков намерен обсудить с Федерацией бокса России решение спортсменов пропустить Олимпиаду, если на ней будет нужно выступать в нейтральном статусе.

Колобков подчеркнул, что решение WADA еще не вступило в силу, поэтому делать заявление преждевременно.

«Мы пообщаемся с федерацией бокса. Ребята патриоты, но им еще нужно отобраться, у них впереди еще ряд отборочных соревнований — там особый порядок отбора, надеюсь, что они отберутся», — сказал Колобков, слова которого приводит ТАСС.

Специалист подчеркнул, что решение WADA о нейтральном статусе противоречит всем возможным принципам, поэтому есть основания для его оспаривания.

Напомним, из-за того, что в базе данных московской антидопинговой лаборатории были обнаружены изменения, WADA наказало Россию отстранением от участия в крупных международных соревнованиях — чемпионатах мира, Олимпиадах и Парадимпиадах.