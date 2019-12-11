Бывший следователь WADA Джек Робертсон выразил мнение, что российских спортсменов нельзя допускать до участия в соревнованиях даже в нейтральном статусе.

По мнению Робертсона, допуская россиян до соревнований, WADA не защищает чистых спортсменов. Специалист заявил, что не считает решение WADA наказанием для России. «Раньше я думал, что руководство WADA просто подлые трусы, но сейчас я уверен – они банально предвзяты», — сказал Робертсон, слова которого приводит ITV.

Он выразил уверенность в том, что никто из русских спортсменов не сможет доказать свою чистоту. «Раньше WADA было антидопинговой ищейкой, а теперь оно – комнатная собачка России», – заявил Робертсон.

Напомним, на протяжении четырех лет российские спортсмены смогут выступать на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах только в нейтральном статусе. Решение еще не вступило в силу и будет обжаловано.