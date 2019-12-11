Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча между «Атлетико» и «Локомотивом» на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Локомотив» в последнее время сдал физически и психологически. Команда досрочно заняла последнее место, футболисты мыслями уже в отпуске», — сказал Ловчев, слова которого приводит БК «Лига ставок».

По мнению эксперта, «Атлетико» победит и не даст сопернику забить ни одного гола.

Напомним, игра состоится сегодня, 11 декабря, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь. Ранее «Локомотив» потерял шансы на выход в евровесну: подопечные Юрия Семина заняли последнее место в турнирной таблице группы и не смогут сыграть даже в Лиге Европы.