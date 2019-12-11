Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков выразил уверенность в том, что россиянка Алина Загитова не собирается завершать карьеру.

«И Евгения Медведева, и Алина Загитова прославили российское женское фигурное катание», — заявил Траньков, слова которого приводит RT. Он подчеркнул, что Загитова является единственной в истории обладательницей всех титулов в фигурном катании.

«О каком закате карьеры тут может идти речь? Это все пустые слова, на самом деле», — сказал Траньков.

Он добавил, что Загитова внесла большой вклад в фигурное катание, и никто в мире не может похвастаться такими же достижениями. Траньков уверен, что нынешний успех российских фигуристок стал возможен только благодаря тому, чего добилась Загитова, так как все хотели равняться на неё.

Напомним, в активе Загитовой золотая медаль Олимпиады, чемпионатов Европы и мира, а также финала Гран-при.