Защитник Сергей Петров был признан лучшим игроком «Краснодара» в ноябре. В голосовании принимали участие болельщики краснодарской команды.

Как сообщает официальный сайт клуба, за Петрова проголосовали 24,78% поклонников «Краснодара». На второй строчке расположился голкипер Матвей Сафонов, отставание которого составило всего 0,64%. Замкнул тройку лидеров по мнению болельщиков нападающий Ари, он набрал 15,72% голосов.

В ноябре Петров хорошо проявил себя в матче с тульским «Арсеналом», записав на свой счет один гол и одну результативную передачу. Стоит отметить, что раньше Сергей никогда не побеждал в ежемесячном зрительском голосовании.

«Краснодар» ушел на зимний перерыв чемпионата России, имея в своем активе 35 очков после 19 матчей. Команда располагается на второй строчке турнирной таблицы, уступая петербургскому «Зениту» (45).