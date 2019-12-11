Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказала о намерении усыновить темнокожего ребенка.

В скором времени супруги отправятся в Африку, где Анна будет снимать фильм. По ее словам, она всегда знала, что окажется в Африке. Более того, она была с детства уверена, что в будущем у неё будет темнокожий ребенок.

«Я сразу мужа предупредила, как только мы начали встречаться: «Знаешь, у меня будет темнокожий ребёнок». Он, конечно, был в шоке: «В смысле?!» — заявила Семак, слова которого приводит «Спорт Бизнес Online». По её словам, темнокожий ребенок — это её судьба, так же как и усыновление малыша.

Анна призналась, что её желание дошло до руководства «Зенита», которое призвало Семака соизмерять риски. Кроме того, фанаты клуба начали писать проклятья и требовать оставить тренера в покое, рассказала супруга Семака.