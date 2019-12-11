Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал ситуацию с Антоном Бабиковым, который не будет выступать на втором этапе Кубка мира, а также не попал в команду на Кубок IBU. Более того, спортсмен не сможет соревноваться в России, так как по вине СБР временно остался без винтовки.

Хованцев заявил, что Бабиков не прошел отбор ни в одну из команд, поэтому не выступит на Кубке IBU. Также тренер объяснил и ситуацию с винтовкой. «У нас единое разрешение на оружие, поэтому его винтовка осталась с командой», — сказал Хованцев, слова которого приводит «Чемпионат».

Тренер заявил, что Бабиков обиделся на то, что его не отправили на Кубок IBU. По словам Хованцева, Бабикову предлагали поехать с командой, но остаться в резерве и выступать в том случае, если кто-то из спортсменов заболеет.

«Мы же не хотим его «вырубить», что называется. Антон сам выглядит так, как будто хочет закончить с выступлениями», — заявил Хованцев.