Международный союз биатлонистов опубликовал стартовый лист на женский суперспринт, который состоится в рамках второго этапа Кубка IBU в итальянском Риднау. Гонка состоится завтра, 12 декабря, квалификация начнется в 12:30 по московскому времени, финал — в 17:00.

Россию будут представлять шесть спортсменок. Первой из команды на дистанцию отправится Ирина Казакевич, получившая 14-й стартовый номер. Второй гонку начнет Анастасия Поршнева, она получила номер 37. Наталья Гербулова и Екатерина Глазырина выступят под 46-м и 59-м номерами соответственно, затем на старт выйдет Полина Шевнина под номером 66. Последней из россиянок будет выступать Ирина Старых, которой достался 93-й номер.

Также завтра состоится мужской суперспринт, его финал начнется в 17:30 мск.