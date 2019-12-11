Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев заявил, что Антон Бабиков может отобраться в команду через «Ижевскую винтовку», однако спортсмен не захотел выступать на турнире.

«Он категорически отказался ехать на «Ижевскую винтовку», — заявил Хованцев, слова которого приводит «Чемпионат». Тренер привел в пример Дмитрия Малышко, который попал на Кубок IBU, но потом из-за форс-мажора с просроченной визой Александра Логинова вернулся на Кубок мира. По мнению Хованцева, это был нормальный спортивный путь.

«Если у тебя не было результатов, ты докажи, что готов. Но когда проигрываешь пять минут ходом лидерам, сложно что-то сделать», — заявил тренер. Специалист утверждает, что Бабиков должен был занимать место в первой шестерке в индивидуальной гонке в Эстерсунде.

Теперь спортсмен будет готовиться либо на Кубке России, либо на «Ижевской винтовке», но нет гарантий, что он захочет там выступать.