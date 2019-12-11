Британский боксер Диллиан Уайт сообщил, что хотел бы встретиться на ринге с россиянином Александром Поветкиным.

«Я определенно хочу, чтобы это был мой следующий бой. Он серьезный соперник с быстрыми руками. Это олимпийский чемпион и бывший чемпион мира», — заявил Уайт, слова которого приводит Sky Sports.

По мнению британца, он еще недостаточно опытный боксер, поэтому бой с Поветкиным стал бы для него полезным. Уайт выразил надежду на то, проведет свой следующий поединок в марте.

Напомним, за время своей карьеры Поветкин одержал 35 побед, из них 24 — нокаутом. Также в пассиве россиянина два поражения. В предыдущем поединке Поветкин встречался с американцем Майклом Хантером, бой завершился вничью. У Уайта одно поражение в 27 боях, 18 раз он побеждал нокаутом.