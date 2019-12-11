«Краснодар» отправился в Испанию на заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов с «Хетафе» с 8-часовым опозданием.

Об этом сообщает пресс-служба российской команды. «Несмотря на трудный день ребята всё-таки сохранили позитив. Вылетаем в Мадрид с опозданием почти на 8 часов», — гласит сообщение «Краснодара» в «Твиттере».

Несмотря на трудный день ребята все-таки сохранили позитив 😉 Вылетаем в Мадрид с опозданием почти на 8 часов 🙌#ЛЕ #ЛигаЕвропы #ХетафеКраснодар pic.twitter.com/u4dfAZL7UF — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) December 11, 2019

Задержка произошла из-за непогоды, которая не позволила «Краснодару» вылететь вовремя. Команда была вынуждена провести тренировку на своей базе.

Напомним, матч между «Хетафе» и «Краснодаром» состоится завтра, 12 декабря. Игра будет проходить на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес», арбитр даст стартовый свисток в 20:55 по московскому времени. На данный момент «Краснодар» идет на третьем месте турнирной таблицы своей группы и имеет 9 очков после пяти матчей.