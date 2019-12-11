Матч девятого тура регулярного чемпионата Еврокубка в группе С между краснодарским «Локомотивом-Кубань» и сербским «Партизаном» проходит без главного арбитра.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу клуба, на игре работают всего два рефери вместо трех. Дело в том, что главный судья не смог прилететь на матч из-за погодных условий в «Краснодаре». Арбитру не удалось вылететь из Турции, так как в городе установился сильный туман. Из-за плохой видимости было отменено более пятидесяти рейсов.

После восьми матчей «Локомотив-Кубань» занимает пятую строчку в турнирной таблице группы, в активе команды три победы и пять поражений. «Партизан» имеет шесть побед при двух поражениях.

Ранее футбольный клуб «Краснодар» вылетел в Испанию на матч с «Хетафе» с 8-часовым опозданием, задержка также произошла из-за погодных условий.