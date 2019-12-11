Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал, в каком настроении пребывает команда после оглашения решения WADA относительно будущего российского спорта.

«Команда работает, все заряжены на результат. Конечно, решение ВАДА не придаёт позитивных эмоций, прессинг огромный, все ожидают чего-то. Но тем крепче будет российская команда», — заявил Драчев, слова которого приводит News.ru.

Напомним, 9 декабря WADA приняло решение отстранить Россию от участия в крупных международных соревнований на четыре года. Речь идет о турнирах категории «Major events» — чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх. Чистые российские атлеты, чья невиновность будет доказана, смогут выступить на соревнованиях в нейтральном статусе, без национальных флага и гимна.

Россия не согласна с решением WADA и будет обжаловать его в суде.