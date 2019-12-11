«Наполи» объявил о назначении итальянца Дженнаро Гаттузо новым главным тренером команды. Условия, на которых был подписан контракт, пока не разглашаются.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Гаттузо подпишет соглашение с неаполитанским клубом сроком на 18 месяцев с возможностью продления еще на один год в том случае, если «Наполи» выйдет в Лигу чемпионов.

Последним клубом, который тренировал Гаттузо, стал «Милан»: специалист проработал в нем с 2017 по 2019 год. По окончании предыдущего сезона итальянец подал в отставку, так как клубу не удалось пробиться в Лигу чемпионов. По итогам сезона «Милан» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

На данный момент «Наполи» располагается на седьмой строчке в Серии А, имея в своем активе 21 очко. Команда вышла в плей-офф Лиги чемпионов со второго места группы Е.