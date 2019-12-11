Президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) прокомментировал травму олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Спортсменка получила повреждение при падении с двойного акселя в произвольной программе финала Гран-при.

«У Алины была травма бедра», — сказал Горшков, слова которого приводит РИА Новости.

Напомним, финал Гран-при состоялся в Турине, Загитова заняла последнее, шестое место. Спортсменка шла второй после короткой программы, но в произвольной допустила ряд ошибок и проиграла всем соперницам. Несмотря на это, Загитова была приглашена для участия в показательных выступлениях, но из-за травмы не смогла выступить.

Вместо проката россиянка произнесла речь, в которой объяснила причины снятия и поблагодарила болельщиков за поддержку.

Следующим стартом с участием Загитовой станет чемпионат России в Красноярске.