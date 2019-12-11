Российская фигуристка Александра Трусова поделилась впечатлениями от прошедшего в Турине финала Гран-при, где заняла третье место.
На своей странице в «Инстаграме» Трусова опубликовала несколько фотографий с турнира и призналась, что он стал для нее полезным и захватывающим опытом. «Полные трибуны, удачный четверной флип, контент, о котором я мечтала, ночь в музее, ведущие фигуристы мира и мои ошибки, которые я буду исправлять», — написала Трусова под публикацией.
Спортсменка поблагодарила своих тренеров Этери Тутберидзе и Даниила Глейхенгауза, а также Сергея Дудакова, который остался в Москве, но всегда был на связи и помогал советами. Также Трусова обратилась к болельщикам с благодарностью за поддержку.
Напомним, в Турине Трусова впервые включила в свой прокат тройной аксель, но упала. В произвольной программе она попробовала исполнить пять четверных прыжков, но справилась лишь с тремя. Однако она стала первой в истории женского катания спортсменкой, которой покорился четверной флип.
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Прошёл финал. Это был бесценный опыт и очень захватывающий: полные трибуны, удачный четверной флип, контент, о котором я мечтала, ночь в музее, ведущие фигуристы мира и мои ошибки, которые я буду исправлять. Я хочу поблагодарить своих тренеров: Этери Георгиевну, Сергея Викторовича и Даниила Марковича — за то, что позволяют рисковать и пробовать новое. Спасибо Сергею Александровичу : из Москвы он смотрел наши тренировки, прокаты, звонил и говорил про ошибки, поддерживал. В Турине была большая часть моей семьи, мы услышали огромное количество добрых слов и слов поддержки. Спасибо вам за это! И за подарки, даже Лана оценила😉
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