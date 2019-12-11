Российская фигуристка Александра Трусова поделилась впечатлениями от прошедшего в Турине финала Гран-при, где заняла третье место.

На своей странице в «Инстаграме» Трусова опубликовала несколько фотографий с турнира и призналась, что он стал для нее полезным и захватывающим опытом. «Полные трибуны, удачный четверной флип, контент, о котором я мечтала, ночь в музее, ведущие фигуристы мира и мои ошибки, которые я буду исправлять», — написала Трусова под публикацией.

Спортсменка поблагодарила своих тренеров Этери Тутберидзе и Даниила Глейхенгауза, а также Сергея Дудакова, который остался в Москве, но всегда был на связи и помогал советами. Также Трусова обратилась к болельщикам с благодарностью за поддержку.

Напомним, в Турине Трусова впервые включила в свой прокат тройной аксель, но упала. В произвольной программе она попробовала исполнить пять четверных прыжков, но справилась лишь с тремя. Однако она стала первой в истории женского катания спортсменкой, которой покорился четверной флип.