View this post on Instagram

Прошёл финал. Это был бесценный опыт и очень захватывающий: полные трибуны, удачный четверной флип, контент, о котором я мечтала, ночь в музее, ведущие фигуристы мира и мои ошибки, которые я буду исправлять. Я хочу поблагодарить своих тренеров: Этери Георгиевну, Сергея Викторовича и Даниила Марковича — за то, что позволяют рисковать и пробовать новое. Спасибо Сергею Александровичу : из Москвы он смотрел наши тренировки, прокаты, звонил и говорил про ошибки, поддерживал. В Турине была большая часть моей семьи, мы услышали огромное количество добрых слов и слов поддержки. Спасибо вам за это! И за подарки, даже Лана оценила😉