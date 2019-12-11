Стали известны результаты жеребьевки выставочного турнира Diriyah Tennis Cup, который будет проходить в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в период с 12 по 14 декабря.

На турнире выступит пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведевым, его первым соперником станет представитель Германии Ян-Леннард Штруфф. Победитель матча встретится либо с французом Люкой Пуем, либо с бельгийцем Давидом Гоффеном.

В нижней части сетки за выход во второй круг соревнований сыграют итальянец Фабио Фоньини и америкнец Джон Иснер, а также представитель Швейцарии Стэн Вавринка и француз Гаэль Монфис.

Согласно правилам турнира, проигравшие в первом раунде теннисисты не вылетают с турнира, а продолжают бороться между собой. Они проведут свои полуфинал и финал за утешительный приз.

Напомним, в январе Медведеву предстоит сыграет на командном турнире ATP Cup в составе сборной России.