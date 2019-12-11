Тренерский штаб московского «Локомотива» во главе с Юрием Семиным огласил стартовый состав команды на заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».

Место в воротах российского клуба займет Антон Коченков, также с первых минут сыграют Брайан Идову, Бенедикт Хеведес, Гжегож Крыховяк, Ведран Чорлука, Рифат Жемалетдинов, Эдер, Серкейра Мурило, Мацей Рыбус, Соломон Кверквелия и Алексей Миранчук.

Игра будет проходить в Мадриде сегодня, 11 декабря, главный арбитр даст стартовый свисток в 23:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна по ссылке.

«Локомотив» уже лишился шансов на выход в евровесну: «железнодорожники» заняли последнее место в группе и не смогут сыграть в стадии плей-офф еврокубковых турниров. «Атлетико» с 7 набранными очками занимает второе место в группе.