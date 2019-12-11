Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением по поводу возможного трансфера Алексея Миранчука из «Локомотива» в «Ювентус».

«Слухи об уходе Алексея Миранчука в «Ювентус» кажутся отчасти смешными. Осенью он ничего особенного не сделал, а оба гола в ворота туринцев не выглядели чем-то из ряда вон», — заявил Хохлов, слова которого приводит «RT на русском».

По мнению Хохлова, Миранчук никак не выделяется, поэтому было бы странно думать, что им заинтересуются европейские клубы топ-уровня.

Напомним, ранее сообщалось, что «Локомотив» и «Ювентус» начали переговоры по трансферу Миранчука еще в ноябре. Сам футболист уже дал согласие на переход в туринский клуб, стороны обсуждали стоимость перехода.