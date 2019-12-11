В Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» стартовал футбольный матч между «Атлетико» и московским «Локомотивом». Игра проходит в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск.

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Ранее тренерский штаб «Локомотива» во главе с Юрием Семиным огласил стартовый состав команды, в воротах играет Антон Коченков.

Напомним, данный матч является заключительным на групповом этапе Лиги чемпионов. «Локомотив» занимает четвертую строчку турнирной таблицы и уже не поднимется выше, команда Сёмина потеряла шансы на евровесну.

В параллельной встрече немецкий «Байер» дома играет с «Ювентусом».