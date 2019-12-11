Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал решение WADA, вынесенное 9 декабря.

«Мы готовимся дальше и не дергаемся. Ситуация же была предсказуемой, мы были к этому готовы», — заявил Хованцев, слова которого приводит «Чемпионат». Тренер подчеркнул, что в команде не будут думать о смене состава до тех пор, пока в IBU не сделают какого-либо официального заявления.

Хованцев подчеркнул, что в правилах не прописано, что кто-то из российских биатлонистов может быть отстранен от участия в Кубке мира, поэтому команда планирует выступать тем же составом. Однако к чемпионату мира возможны изменения.

Тренер напомнил, что Екатерина Юрлова-Перхт и Евгений Гараничев не получили допуск на Олимпийские игры в Пхенчхан, поэтому неизвестно, разрешат ли им выступать на чемпионате мира. Также вопросы могут быть по Александру Логинову и Дмитрию Малышко, уверен Хованцев.