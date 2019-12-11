Голкипер московского «Локомотива» Антон Коченков уже на первой минуте встречи с мадридским «Атлетико» отразил пенальти.

Во время атаки в штрафной «Локомотива» Коченков бросился в ноги и сбил Жоау Фелиша. В его ворота был назначен одиннадцатиметровый, однако Киран Триппьер не смог его реализовать. Он нанес сильный удар в угол, но Коченков угадал направление мяча и рукой отбил его в штангу.

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Напомним, данный матч является заключительным на групповом этапе Лиги чемпионов. «Локомотив» занимает четвертую строчку турнирной таблицы и уже не поднимется выше, команда Сёмина потеряла шансы на евровесну.

В параллельной встрече немецкий «Байер» дома играет с «Ювентусом».