Московский «Локомотив» вышел на матч с «Атлетико» сразу в двух комплектах экипировки. На игроках футболки из домашнего комплекта зеленого цвета и белые шорты — из гостевого.

Как сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу клуба, такая форма была выбрана в связи с просьбой УЕФА для большего контраста.

Команды встречаются в рамках заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. К середине первого тайма «Локомотив» проигрывает со счётом 0:1. Единственный гол «Атлетико» был забит с пенальти. Стоит отметить, что на 1-й минуте встречи голкипер «железнодорожников» Антон Коченков, заменяющий Маринато Гилерме, отразил одиннадцатиметровый удар.

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