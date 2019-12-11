В Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» завершился первый тайм футбольного матча между «Атлетико» и московским «Локомотивом». Команды встречаются в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, хозяева ведут со счетом 1:0.

Автором единственного забитого гола в составе «Атлетико» стал Жоау Фелиш, отличившийся на 17-й минуте. Фелиш реализовал одиннадцатиметровый удар в ворота голкипера Антона Коченкова.

Стоит отметить, на этот пенальти стал вторым в матче. Уже на 1-й минуте гости получили право пробить с 11 метров, но Коченков спас свои ворота. Киран Триппьер нанес сильный удар в угол, но Коченков угадал направление мяча и рукой отбил его в штангу.

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