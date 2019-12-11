Глава РУСАДА Юрий Ганус рассказал о бывшем главе Московской антидопинговой лаборатории, информаторе WADA Григории Родченкове.

«Григорий Родченков является допинговым преступником. То, что творилось в Московской лаборатории, выходило за рамки закона», — заявил Ганус, слова которого приводит «Нелегкая атлетика». Специалист подчеркнул, что теперь Родченков пошел на сделку со следствием и стал их информатором.

Ганус сообщил, что, согласно слухам, к московской базе данных на протяжении долгого времени был открыт внешний доступ. Специалист считает это странным, так как обычно такое не допускается, а выемка документов и работа правоохранителей проходит по определенным правилам. Однако Ганус признал, что вмешательство в базу действительно было, изменения в нее были внесены в декабре 2018 года и в январе 2019-го.