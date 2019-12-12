В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов московский «Локомотив» на выезде потерпел поражение от мадридского «Атлетико» со счетом 0:2.

В составе хозяев по мячу забили Жоау Фелиш с пенальти на 17-й минуте и Фелипе с передачи Коке на 54-й минуте встречи.

Кроме того, на второй минуте игры Киран Триппьер не сумел реализовать одиннадцатиметровый удар. Матч вошел в историю Лиги чемпионов — никогда ранее два пенальти не назначались так рано в одни ворота.

После шести туров команда Юрия Семина идет на последнем месте в группе D, имея в активе три очка. Подопечные Диего Симеоне набрали десять баллов и вышли в плей-офф Лиги чемпионов со второй позиции. С первого места в плей-офф вышел туринский «Ювентус» с 16 баллами, в 1/16 финала Лиги Европы попал леверкузенский «Байер», который набрал шесть баллов.