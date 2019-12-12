После шестого тура группового этапа стали известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов.

По итогам групповых матчей сформировалась уникальная ситуация, когда, в плей-офф вышли только команды, которые представляют первые пять лиг рейтинга УЕФА: Испанию, Англию, Германию, Италию и Францию.

Это «Пари Сен Жермен» (Франция), «Реал» (Испания), «Бавария» (Германия), «Тоттенхэм Хотспур» (Англия), «Манчестер Сити» (Англия), «Аталанта» (Италия), «Ювентус» (Италия), «Атлетико» (Испания), «Ливерпуль» (Англия), «Наполи» (Италия), «Барселона» (Испания), «Боруссия» Д (Германия), «РБ Лейпциг» (Германия), «Олимпик Лион» (Франция), «Валенсия» (Испания) и «Челси» (Англия).

Отметим, российские клубы не сумели выйти в плей-офф. Петербургский «Зенит» занял четвертое место в группе G, проиграв в последнем туре «Бенфике», «Локомотив» также стал четвертым в своем квартете — железнодорожники потеряли шансы на выход в плей-офф еще после пятого тура.