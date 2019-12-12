В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс» дома одержал победу над «Бостон Брюинс» со счетом 3:2.

В составе хозяев дубль оформил Ти Джей Оши, котоырй отличился на 25-й минуте в большинстве с передачи Джона Карлсона и на 29-й минуте с передач Евгения Кузнецова и Якуба Враны. Еще один гол забил Джон Карлсон с передач Никласа Бэкстрема и Тома Уилсона на 45-й минуте.

У «Бостона» отличились Давид Пастрняк с передач Чарльза МакАвоя и Брэда Маршанда на 10-й минуте и Шон Курали с передачи Тори Круга на 43-й минуте встречи.

После 33 матчей «Вашингтон» идет на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ с 51 очком. «Бостон» занимает вторую строчку Востока с 46 баллами, сыграв на одну встречу меньше.