В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» дома одержал победу над «Филадельфией Флайерз» со счетом 3:1.

В составе хозяев дубль оформил Микко Рантанен, который отличился на 36-й минуте с передач Натана Маккиннона и Джейти Компера, а также на 43-й минуте с передач Назема Кадри и Калле Росена. Еще один гол на 6-й минуте забил Мэтт Калверт с передач Валерия Ничушкина и Пьера Белльмара.

У «Филадельфии» отличился Клод Жиру с передач Якуба Ворачека и Шона Кутюрье на 55-й минуте встречи

После 31 матча «Колорадо» идет на первом месте в турнирной таблице Западной конференции НХЛ с 43 очком. «Филадельфия» занимает пятую строчку Востока с 39 баллами, сыграв столько же матчей.