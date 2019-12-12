Отчим и агент нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Кирилл Логинов рассказал о своих ожиданиях по поводу нового контракта футболиста.

«На какой срок мы хотим заключить новый контракт? Не надо бежать впереди паровоза», — заявил Логинов, слова которого приводит «Спорт день за днем». Логинов отметил, что не будет разглашать информацию о контракте, так как у него нет на это права.

Логинов добавил, что понятия не имеет, когда Кокорин выйдет на поле.

«Вдруг опять кто-нибудь кому-нибудь даст указание, и его не зарегистрируют», — заявил отчим Кокорина.

Напомним, с октября 2018 года Александр Кокорин не выходил на поле и не имел игровой практики. Заявиться за «Зенит» футболист сможет лишь с наступлением зимнего регистрационного периода в январе 2020 года, поскольку Кокорину отказали в дозаявке после освобождения из колонии в сентябре 2019 года.