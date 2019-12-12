Российский боксер Александр Поветкин рассказал, что реванш с американцем Майклом Хантером может пройти в середине 2020 года.

По словам Поветкина, ему достаточно месяц или полтора, чтобы восстановиться. Боксер отметил, вполне реально, реванш может состояться в середине 2020 года.

Россиянин считает, что для того, чтобы одолеть Хантера, нужно не заряжаться на удар, делать свою работу и слушать установки тренера. Он рассказал, что какое-то время действовал по установке, а потом заряжался на удар и уже никого не слушал, и в голове была навязчивая идея.

«Из-за этого много чего не получалось», — сказал Поветкин, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин завершил бой с американцем Майклом Хантером вничью в андеркарде боя-реванша Энтони Джошуа — Энди Руис.

Отметим, бой Поветкина и Хантера прошел в Саудовской Аравии. У российского боксера вышел неудачный первый раунд, затем россиянин реабилитировался и вышел вперед, но в концовке активнее действовал Хантер. Судьи оценили выступление боксеров одинаково — 115:113, 113:115 и 114:114, таким образом, зафиксировав в поединке ничью