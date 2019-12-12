Российский фигурист Даниил Самсонов, который занимается у Этери Тутберидзе рассказал, как он прошел просмотр к этому тренеру.

По словам Самсонова, после просьбы, чтобы Даниил Глейхенгауз узнал, может ли Даниил прийти на просмотр, тренер разрешила. Юный фигурист отметил, что на тот момент он не умел прыгать тройные, а двойной аксель у него тоже едва получался. Самсонов рассказал, что на тренировке он начал прыгать двойные, но подъехал Глейхенгауз и сказал, что здесь двойные прыжки не делают, а только тройные.

«После этого я начал пытаться и даже как-то собрал тройной флип», — сказал Самсонов, слова которого приводит ТАСС.

Отметим, Даниил Самсонов занял третье место по итогам финала юниорской серии Гран-при по фигурному катанию в Турине.

Ранее Самсонов рассказал о том, какую мотивацию ему дают тренировками с девушками в группе Этери Тутберидзе.