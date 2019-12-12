Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением об игре своей команды против «Брюгге» и вероятном сопернике в плей-офф Лиги чемпионов.

По словам Зидана, в «Реале» довольны победой над «Брюгге» и тем, как команда играла. Тренер отметил, у «Реала» были трудности в начале матча, футболистам потребовалось 10 или 15 минут, чтобы приспособиться.

Француз добавил, что результативность Йовича — это его проблема, а не журналистов, сербскому нападающему нужно продолжать работать, и каждый раз, когда играет, он дает ответы. Зидан считает, что Йовичу нелегко, потому что он получает мало игрового времени, но он понимает ситуацию.

«Следует ли избегать «Ливерпуль»? Если мы сыграем с ними, то уничтожим их», — сказал Зидан, слова которого приводит Goal.com.

Напомним, «Реал» обыграл «Брюгге» со счетом 3:1 и вышел из группы со второго места. «Ливерпуль» в последнем туре одолел «Зальцбург» со счетом 2:0, выйдя в 1/8 финала с первого места.