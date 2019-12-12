Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин поделился мнением о США, в которых он проживает на протяжении долгого времени.

По словам Овечкина, он любит Америку, здесь его второй дом. Хоккеист сборной России отметил, что живет столице США почти 15 лет, у него много друзей и хорошие отношения с местными жителями. Игрок считает, что его команда внесла весомый вклад в развитие хоккея в городе.

Овечкин рассказал, что он родился и вырос в России, потом приехал в США, где пережил самые хорошие моменты.

«Как я уже сказал, у меня здесь много хороших друзей, с которыми я на связи. Все очень здорово», – сказал Овечкин, слова которого приводит RT.

Ранее стало известно, что Евгений Малкин является гражданином Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщил юрист его бизнес-проекта Mark.Space Дмитрий Мачихин. Как отмечает Sports.ru, информация об американском паспорте Малкина вскрылась при юридической упаковке проекта для инвесторов.

Отметим, имея гражданство США, Евгений Малкин является членом патриотического движения Putin Team, которое создал его коллега по сборной России Александр Овечкин.